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Москва 24

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Происшествия

14:43

Ученик выстрелил из пистолета в столичной школе

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция начала проверку после того, как ученик одной из столичных школ выстрелил в здании образовательного учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Москве.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел накануне. Ученик восьмого класса принес в школу пистолет, который принадлежит его отцу, и выстрелил внутри здания. В результате происшествия никто не пострадал.

Позднее полицейские изъяли травматический пистолет. В отношении отца мальчика был составлен протокол по факту административного правонарушения. Сейчас сотрудники полиции начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Внутреннюю проверку проводит и руководство школы.

"Педагог незамедлительно изолировала ребенка и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В настоящее время в школе проводится служебная проверка, по итогам которой в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры", – рассказала директор школы №717 Екатерина Шарникова.

В мае полиция задержала десятиклассника из гимназии в Казани, который принес в школу пневматический пистолет и кухонный нож. Подросток зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав оружие. Никто из захваченных школьником людей не пострадал. Лишь несколько детей отделались испугом.

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