Общественники призвали установить видеокамеры во всех детских садах и школах

Общественники призвали установить камеры наблюдения во всех детских садах и школах России
Общественники предложили установить камеры видеонаблюдения во всех детских садах и школах России. Также предлагается открыть родителям доступ к трансляции. С помощью видеоконтроля планируют бороться с насилием со стороны педагогов. Кроме того, вопрос об обязательном видеонаблюдении встал особенно остро после трагедии в Нарьян-Маре, где мужчина убил ребенка во время тихого часа.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала телеканалу Москва 24, что камеры помогут избежать допроса маленьких свидетелей преступления.
"Видеонаблюдение защищает детей от дачи показаний, а это огромный стресс. Конечно, в случае возбуждения уголовного дела это происходит, но, к сожалению, таких случаев становится все больше и больше, поэтому родители выступают за камеры", – сказала Волынец.
Публиковать видео из школ и детских садов планируют запретить. Также общественники предлагают ввести ответственность для учебных заведений, которые решат не оборудовать классы гаджетами.
31 октября 36-летний пьяный мужчина подошел ко входу в детсад и позвонил в домофон. Охранник открыл ему дверь и позволил пройти в помещение, поскольку принял его за родителя одного из воспитанников.
Злоумышленник поднялся на второй этаж и смертельно ранил ножом шестилетнего мальчика. Мужчину задержали на месте преступления. Он признал вину и раскаялся в содеянном, свои действия обвиняемый объяснил голосами в голове.
Сотруднику частного охранного предприятия, пропустившего преступника, предъявили обвинение. Вину он признал частично.
Расследование дела под личный контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. СК опубликовал кадры нападения.
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