Останки неизвестного нашли в Мойке при поисках убитой девушки

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В реке Мойке при поисках останков тела предполагаемой жертвы преподавателя истории Олега Соколова нашли останки другого человека.

Как сообщили ТАСС в следственных органах, обнаружен скелет неизвестного человека. При этом отмечается, что "это не та девушка, которую искали".

По факту обнаружения решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела. Указывается, что водолазы продолжат поиски в воскресенье.

Предполагаемой жертвой доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) могла стать его выпускница Анастасия Ещенко.

Они писали совместные научные работы и могли состоять в личных отношениях. Девушка приехала из Краснодарского края и окончила вуз три года назад.

Соколова задержали по подозрению в убийстве девушки утром в субботу, 9 ноября. Его достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрубленные руки и травматический пистолет. После этого он написал явку с повинной.

Соколов – кандидат исторических наук и специалист по военной истории Франции. Он родился в 1956 году в Ленинграде. В 2000 году стал доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ. Является автором более 30 научных работ.

Историк признается одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Также Соколов входил научный совет при Российском военно-историческом обществе (РВИО), рассказал "Газете.ру" глава совета Владимир Чуров.