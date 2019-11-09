Останки неизвестного нашли в Мойке при поисках убитой девушки

02:50
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
В реке Мойке при поисках останков тела предполагаемой жертвы преподавателя истории Олега Соколова нашли останки другого человека.
Как сообщили ТАСС в следственных органах, обнаружен скелет неизвестного человека. При этом отмечается, что "это не та девушка, которую искали".
По факту обнаружения решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела. Указывается, что водолазы продолжат поиски в воскресенье.
Предполагаемой жертвой доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) могла стать его выпускница Анастасия Ещенко.
Они писали совместные научные работы и могли состоять в личных отношениях. Девушка приехала из Краснодарского края и окончила вуз три года назад.
Соколова задержали по подозрению в убийстве девушки утром в субботу, 9 ноября. Его достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрубленные руки и травматический пистолет. После этого он написал явку с повинной.
Соколов – кандидат исторических наук и специалист по военной истории Франции. Он родился в 1956 году в Ленинграде. В 2000 году стал доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ. Является автором более 30 научных работ.
Историк признается одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Также Соколов входил научный совет при Российском военно-историческом обществе (РВИО), рассказал "Газете.ру" глава совета Владимир Чуров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: