Потерпевшие по делу доцента Соколова не будут заявлять к нему гражданский иск

Фото: ТАСС/Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Родители Анастасии Ещенко, которые выступают потерпевшими по делу в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, не будут заявлять к нему гражданский иск. Об этом, как передает ТАСС, сообщила представитель потерпевших Александра Бакшеева.



"На вопрос о возможных финансовых компенсациях со стороны подсудимого родители Анастасии дали однозначный и категоричный ответ, что об этом речи идти не может. Гражданский иск в рамках данного дела потерпевшими заявляться не будет", – сказала Бакшеева.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний доцент СПбГУ пытался задушить Анастасию Ещенко, после чего несколько раз выстрелил в голову девушке. Затем мужчина расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пытался утопить останки в реке.

Историка обвиняют по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение и хранение оружия". Свою вину он не отрицал. В суде Соколов рассказал, что совершил преступление из-за личного конфликта.

Экспертиза признала Соколова вменяемым. Специалисты констатировали, что в момент убийства он не испытывал сильного душевного волнения.