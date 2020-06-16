СМИ опубликовали видео ссоры доцента Соколова и его аспирантки

Видео: "Мойка 78"

В Сети опубликовали видео ссоры бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко. В ролике видно, как обвиняемый в убийстве девушки толкает ее, передает издание "Мойка 78"

Аспирантка говорила, что возмущена и ненавидит его. При этом кадры сняты самим Соколовым на мобильный телефон и содержатся в материалах дела.

"Ненавижу тебя! Уйди с дороги! Отпусти меня", – кричала со слезами Ещенко.

"Уйди… Я тебя не люблю больше", – добавляла аспирантка.

В скором времени Ещенко выбивает телефон из рук Соколова, продолжавшего съемку конфликта, и уходит.

В ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний доцент СПбГУ пытался задушить Анастасию Ещенко, после чего несколько раз выстрелил в голову девушке. Потом мужчина расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пытался утопить останки в петербургской реке. Историка обвиняют по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение и хранение оружия".