СМИ опубликовали видео ссоры доцента Соколова и его аспирантки

В Сети опубликовали видео ссоры бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко. В ролике видно, как обвиняемый в убийстве девушки толкает ее, передает издание "Мойка 78".
Аспирантка говорила, что возмущена и ненавидит его. При этом кадры сняты самим Соколовым на мобильный телефон и содержатся в материалах дела.
"Ненавижу тебя! Уйди с дороги! Отпусти меня", – кричала со слезами Ещенко.
"Уйди… Я тебя не люблю больше", – добавляла аспирантка.
В скором времени Ещенко выбивает телефон из рук Соколова, продолжавшего съемку конфликта, и уходит.
В ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний доцент СПбГУ пытался задушить Анастасию Ещенко, после чего несколько раз выстрелил в голову девушке. Потом мужчина расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пытался утопить останки в петербургской реке. Историка обвиняют по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение и хранение оружия".
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