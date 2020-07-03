Мать девочки, жившей пять лет в перинатальном центре, обратилась в кассационный суд

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Мать девочки, которая все пять лет своей жизни находилась в перинатальном центре в Москве, обратилась в кассационный суд с просьбой пересмотреть решение суда о передаче дочери в органы опеки, сообщает "Интерфакс".

"Мы пошли в кассацию, поскольку в Пресненском суде Максимова не могла принять участия, где принималось решение о передаче ее дочери в органы опеки", – сказала адвокат женщины Ольга Лукманова.

5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил родительские права супругов – Максимовой и Зинкина, передав на попечительство их дочь в органы опеки из перинатального центра.

Это произошло после того, как родители не исполнили решение суда, обязывающее их забрать ребенка из стационара московского перинатального центра "Мать и дитя".

Мать ребенка уже подавала апелляцию на решение суда. Мосгорсуд признал законной передачу ребенка органам опеки.

Ранее в департаменте труда и соцзащиты населения Москвы рассказали, что приемная семья ребенка в полном объеме выполняет свои обязанности. Девочка находится вместе с кровными детьми опекунов и старшими родственниками.