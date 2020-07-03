Мать девочки, жившей пять лет в перинатальном центре, обратилась в кассационный суд

Фото: скриншот телеканала Москва 24
Мать девочки, которая все пять лет своей жизни находилась в перинатальном центре в Москве, обратилась в кассационный суд с просьбой пересмотреть решение суда о передаче дочери в органы опеки, сообщает "Интерфакс".
"Мы пошли в кассацию, поскольку в Пресненском суде Максимова не могла принять участия, где принималось решение о передаче ее дочери в органы опеки", – сказала адвокат женщины Ольга Лукманова.
5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил родительские права супругов – Максимовой и Зинкина, передав на попечительство их дочь в органы опеки из перинатального центра.
Это произошло после того, как родители не исполнили решение суда, обязывающее их забрать ребенка из стационара московского перинатального центра "Мать и дитя".
Мать ребенка уже подавала апелляцию на решение суда. Мосгорсуд признал законной передачу ребенка органам опеки.
Ранее в департаменте труда и соцзащиты населения Москвы рассказали, что приемная семья ребенка в полном объеме выполняет свои обязанности. Девочка находится вместе с кровными детьми опекунов и старшими родственниками.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: