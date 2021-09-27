В Москве водитель, посадивший ребенка за руль, привлечен к ответственности

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

На юге Москвы водитель автомобиля Volkswagen посадил ребенка за руль, он был привлечен к административной ответственности, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"Водитель установлен и привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ ("Нарушение правил перевозки людей"). Мужчина, допустивший правонарушение, признал свою вину", – говорится в сообщении.

Нарушителю грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.

В ГИБДД расценили этот поступок как проявление халатного отношения к безопасности ребенка и окружающих.

Ранее в Москве сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который остановился в потоке, снял госномера с машины и поехал дальше. На него составили 6 административных протоколов.

