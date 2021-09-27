Суд Петербурга отказался смягчить приговор историку Соколову

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Городской суд Санкт-Петербурга отказался смягчить приговор историку Олегу Соколову за убийство и хранение оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии за убийство аспирантки СПбГУ и незаконное хранение оружия.

"Приговор Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – заявила судья.

Ранее суд отказал Соколову в общественном защитнике. Кроме того, было не удовлетворено ходатайство о повторной психиатрической экспертизе для осужденного.

В ноябре 2019 года спасатели вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге мужчину. В его рюкзаке нашли две отрубленные руки и травматический пистолет. Мужчину задержали. Им оказался историк, доцент СПбГУ Олег Соколов. После в его квартире полицейские нашли женское тело, голову и окровавленную пилу. Убитой оказалась аспирантка и возлюбленная Соколова Анастасия Ещенко.