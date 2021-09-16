Суд Петербурга отказался назначить новую психиатрическую экспертизу историку Соколову

19:36
Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"
Санкт-Петербургский городской суд отказался назначить новую психиатрическую экспертизу для историка Олега Соколова, осужденного за убийство аспирантки. Об этом сообщает ТАСС.
"Отказать в удовлетворении заявленного ходатайства о назначении повторной комплексной психолого-психиатрической экспертизы и допроса эксперта", – объявила судья в рамках рассмотрения жалобы на приговор.
Адвокат Соколова Сергей Лукьянов настаивал на необходимости проведения повторной психолого-психиатрической экспертизы. Кроме того, он призвал допросить эксперта, который выдавал первое заключение. По мнению юриста, в момент совершения преступления Олег Соколов мог быть в состоянии аффекта.
Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева выступила против повторной экспертизы, сославшись на отсутствие у адвоката компетенций, необходимых для оценки первого заключения. Кроме того, специалист указала на то, что Соколов искал в Сети места, где хотел выбросить останки жертвы, что указывает на его вменяемость в момент преступления.
Ранее Городской суд Санкт-Петербурга также отказал историку Олегу Соколову в общественном защитнике.
Об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко стало известно в ноябре 2019 года. Тогда спасатели вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге мужчину. В его рюкзаке нашли две отрубленные руки и травматический пистолет. Мужчину, который оказался историком Олегом Соколовым, задержали.
Также правоохранители обнаружили части тела погибшей девушки в квартире мужчины. В результате судебного процесса его приговорили к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Адвокаты историка Соколова не согласились с вынесенным ему приговором
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