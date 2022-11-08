Задержан молодой человек, напавший на подростка в переходе метро "Шоссе Энтузиастов"

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Полиция задержала 18-летнего подозреваемого в избиении подростка в подуличном переходе станции "Шоссе Энтузиастов" Калининской линии метро, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел днем. Подозреваемый, следуя за 17-летним молодым человеком, ударил его неустановленным предметом по голове и сразу же скрылся с места происшествия. Потерпевшего уже осмотрели врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Его задержали по месту проживания на 2-й Владимирской улице. Объяснить мотив своего поступка он не смог. По его словам, орудие преступления он выбросил.

Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Суд избрал фигуранту меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее полицейские задержали мужчину за избиение 17-летнего юноши в вагоне поезда на Большой кольцевой линии метро. Подозреваемый из хулиганских побуждений напал на несовершеннолетнего и начал наносить ему удары руками в область головы. Очевидцы вступились за потерпевшего и помешали хулигану скрыться.



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