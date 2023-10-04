04 октября, 13:56Происшествия
Жестоко избитый на севере Москвы подросток скончался в больнице
Фото: телеграм-канал SHOT
Мальчик, которого жестоко избили на севере Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.
По данным следствия, вечером 20 сентября на Лобненской улице 21-летний парень избил 15-летнего подростка, потому что тот сделал ему замечание. Несовершеннолетнего госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако позже из-за полученных травм он скончался.
Изначально уголовное дело возбудили по части 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека"), но после гибели подростка, по данным СК, фигуранту предъявят обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.
Как сообщили источники РИА Новости в правоохранительных органах, предполагаемый злоумышленник – Виталий Губер – кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. Ранее он был условно судим за кражу и грабеж. Тимирязевский суд Москвы 22 сентября арестовал Губера на два месяца.
Ранее сообщалось, что СК Дагестана завел уголовное дело против завхоза АЗС в Избербаше. Работник автозаправки в ходе ссоры с подростком выстрелил ему в спину из пневматического ружья. Мальчик госпитализирован.
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