Жестоко избитый на севере Москвы подросток скончался в больнице

Фото: телеграм-канал SHOT

Мальчик, которого жестоко избили на севере Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.

По данным следствия, вечером 20 сентября на Лобненской улице 21-летний парень избил 15-летнего подростка, потому что тот сделал ему замечание. Несовершеннолетнего госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако позже из-за полученных травм он скончался.

Изначально уголовное дело возбудили по части 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека"), но после гибели подростка, по данным СК, фигуранту предъявят обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

Как сообщили источники РИА Новости в правоохранительных органах, предполагаемый злоумышленник – Виталий Губер – кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. Ранее он был условно судим за кражу и грабеж. Тимирязевский суд Москвы 22 сентября арестовал Губера на два месяца.

Ранее сообщалось, что СК Дагестана завел уголовное дело против завхоза АЗС в Избербаше. Работник автозаправки в ходе ссоры с подростком выстрелил ему в спину из пневматического ружья. Мальчик госпитализирован.

"Московский патруль": избившего подростка мужчину арестовали на 2 месяца в столице