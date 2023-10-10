Актер Баршак рассказал о своем состоянии после драки из-за подруги

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У актера Павла Баршака, который был избит из-за подруги, сломаны два ребра. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Было подозрение, что пробито легкое, но вроде обошлось. Мне уже лучше. Но пока я не дома. Выписка запланирована на завтра", – добавил актер.

В больницу к пострадавшему уже приезжала его супруга Мария. Подруга Баршака рассказала, что после прошлой потасовки, где Павел повредил себе руку, отбиться от нападавшего в этот раз не получилось. Поэтому, по ее словам, актер и получил травмы.

"Мы за него очень переживаем!" – отметила подруга актера Наталья Громова.

Ранее сообщалось, что актер Павел Баршак получил травмы в ходе драки с мужчиной, который залез через окно в квартиру его подруги в ЮЗАО Москвы. В результате актер обратился за медицинской помощью. Уточнялось, у него диагностированы перелом ребер и травма грудной клетки.

До этого Павел Баршак уже попадал в драку на Нагорной улице в начале июля. В тот раз его избили неизвестные, актера с травмами головы доставили в больницу.

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