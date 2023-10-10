Неизвестные избили до смерти мужчину около ТЦ "Афимолл Сити" в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Неизвестные избили мужчину около столичного торгового центра "Афимолл Сити". В результате случившегося мужчина погиб, сообщается в телеграм-канале главка Следственного комитета РФ по Москве.

"Столичные следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в центре Москвы. Следователи приступили к осмотру места происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы произошедшего", – отметило ведомство.

Подчеркивается, что конфликт случился между 4 мужчинами, в ходе которого один из них нанес удары двум мужчинам. Один из пострадавших скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Курганской области подросток погиб и еще один получил травмы после того, как неизвестный облил их бензином и поджег. По данным СМИ, мальчикам 14 и 15 лет. Бензином их облил некий 22-летний безработный молодой человек.

До этого уголовное дело возбудили после драки с поножовщиной между двумя группами мужчин, произошедшей в Электростали. В драку были вовлечены около 40 сотрудников склада Wildberries.

В региональном главке МВД заявили, что по факту нанесения двум мужчинам ножевых ранений возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

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