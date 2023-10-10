Житель Уфы задушил 14-летнюю сестру и спрятал тело в автомобиль матери

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уфимец задушил свою несовершеннолетнюю сестру, а после спрятал тело в машину матери. Следователями СК РФ по Башкирии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По предварительной версии, ночью 10 октября 22-летний брат задушил свою 14-летнюю сестру, затем спрятал тело в багажнике автомобиля их матери. Утром женщина, не найдя дочь дома, обратилась в полицию. Однако спустя время сама обнаружила ее тело в своем автомобиле.

Правоохранители установили причастность молодого человека к совершенному преступлению. В ходе поисков его нашли на чердаке одного из домов в районе проживания.

В данный момент он задержан и доставлен для проведения следственных действий.

Ранее суд в Башкирии отправил под стражу женщину, обвиняемую в покушении на убийство собственного ребенка: мать три раза ранила полуторагодовалого сына ножом и сбежала из дома. Ребенок находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

По данным региональной прокуратуры, женщина до этого привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Кроме того, мать стоит на профилактическом учете в отделе полиции.