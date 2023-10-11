Расфасованные по пакетам части женского тела нашли в столичной квартире

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Расфасованные по пакетам части женского тела нашли в ванной комнате в квартире дома, расположенного на улице Фабрициуса на северо-западе Москвы. Там же лежало предполагаемое орудие убийства – режущий инструмент, сообщает пресс-служба столичного следственного управления СК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Сейчас правоохранители работают на месте происшествия, а также проводят комплекс следственных действий, чтобы установить полную картину случившегося.

Ранее сообщалось, что ночью 10 октября 22-летний житель Уфы задушил свою 14-летнюю сестру, а после спрятал тело в багажнике автомобиля их матери. Спустя время мать нашла труп дочери в своей машине.

Молодой человек задержан, следователями СК РФ по Башкирии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

"Московский патруль": тело женщины нашли на западе Москвы