Подозреваемый в расчленении женщины в Москве признал вину

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина, которого подозревают в расчленении женщины в квартире на северо-западе Москвы, признал вину и раскаялся. Об этом заявили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", – сказано в сообщении.

По информации телеканала "360", вероятным убийцей является хозяин квартиры. Как утверждают соседи, погибшая переехала в его квартиру на улице Героев Панфиловцев недавно – примерно три-четыре месяца назад.

"Только по запаху ощущалось, что человек курит и выпивает", – заявила одна из соседок, а другой мужчина подтвердил, что женщина любила спиртное.

При этом, по словам соседей, у женщины не так давно появился мужчина, а ее саму перестали видеть дома уже около месяца.

Оказалось, что погибшая была давно знакома с подозреваемым, поскольку они вместе работали на Тушинском машиностроительном заводе, также они часто вместе выпивали. Несмотря на то что мужчина тоже употреблял алкоголь, агрессии с его стороны соседи не замечали.

"Если человек поддавал, я так понимаю, в пьяном угаре мог убить. Но расчленить? Это уже осознанное состояние. И главное для чего – вынести постепенно остатки? Но так все осталось там. Такое впечатление, что тут был кто-то третий", – подчеркнул один из соседей.

Однако бывшая соседка возможного убийцы сообщила, что подозреваемый был человеком тяжелым и не всегда адекватным. Светлана жила с ним рядом с 1995 по 2009 год. По ее словам, он позволял себе "запойно пить", поэтому находиться вместе с мужчиной было страшно.

"Человек любил вредить. Ему чего-то не понравилось, он может, как кот, нагадить в тапки. И пришлось обувь тоже в комнате прятать", – добавила бывшая соседка.

Также женщина вспомнила случай, когда с подозреваемым жила женщина из Узбекистана. Но та сбежала, поскольку мужчина избивал ее, утверждает соседка. Однажды и ей досталось от него.

"Один раз толкнул меня – я об диван мизинец сломала. Это было давно, лет 27 назад. Я сказала – еще раз тронешь, я побои зафиксирую, и получишь свое", – напомнила она.

При этом женщина отметила, что писала заявление на соседа, но все тщетно. Также она рассказала, что 12 лет назад врачи диагностировали мужчине рак и все это время он не пил, однако в мае 2023 года снова сорвался.

Ранее правоохранители задержали мужчину. Следователи проводят с ним допрос. По данным СК, 11 октября в ванной комнате квартиры дома, расположенного на улице Фабрициуса, нашли расфасованные по пакетам части женского тела. Там же обнаружили и предполагаемое орудие преступления – режущий инструмент.

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