Фигурант дела об убийстве четырех человек в Якутии признал вину

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Задержанный в рамках расследования уголовного дела об убийстве четырех человек в Якутии признал свою вину. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного управления СК РФ по республике.

"У обвиняемого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, из-за личных неприязненных отношений возник умысел на совершение убийства своих знакомых, проживавших с ним по соседству", – говорится в публикации.

Мужчина признал свою вину, а также в рамках проверки показаний на месте происшествия детально рассказал, как совершил убийство.

Выяснилось, что злоумышленник, зайдя в дом, с порога выстрелил в сторону мужчины 1981 года рождения, а затем – в сторону женщин 1986 и 1987 годов рождения и мужчины 1978 года рождения.

Уточняется, что за совершенное преступление ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось об убийстве двух женщин и двух мужчин в городе Мирном в Якутии.

Тела четырех человек следователи нашли вечером 22 октября. В связи с этим СК завел уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от председателя регионального комитета Константина Антохова доклад о ходе расследования и выясненных обстоятельствах данного инцидента.

Позднее по подозрению в убийстве был задержан 50-летний местный житель. Правоохранители изъяли у него ружье 12-го калибра.



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