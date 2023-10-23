Подозреваемого в убийстве четырех человек задержали в Якутии

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Правоохранителям в Якутии удалось поймать подозреваемого в убийстве четырех человек. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

"Им оказался 50-летний местный житель. По месту его жительства изъято зарегистрированное охотничье ружье 12-го калибра. Кроме того, полицейские установили личность еще одного мужчины – предполагаемого свидетеля преступления", – говорится в публикации.

Официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк уточнила, что сейчас с двумя мужчинами работают следователи.

Ранее сообщалось об убийстве двух женщин и двух мужчин в городе Мирном в Якутии.

Тела четырех человек следователи нашли вечером 22 октября. В связи с этим СК завел уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от председателя регионального комитета Константина Антохова доклад о ходе расследования и выясненных обстоятельствах данного инцидента.



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