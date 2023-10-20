Мужчину с огнестрельными ранениями нашли в поселке Мосрентген

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Мужчину с огнестрельными ранениями обнаружили на Калужском шоссе в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК.

По информации следствия, мужчину нашли в поселке Мосрентген 20 октября. Его доставили в городскую больницу, но он скончался.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство") и статье 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

На сайте столичного главка МВД РФ уточнили, что о раненом мужчине 1994 года рождения сообщили из больницы. После этого на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские проводят весь необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего, розыск и задержание подозреваемых.

Ранее владельца бара в Перми застрелили рядом с его заведением. Расследование уголовного дела поставил на контроль глава СУ СК РФ по Пермскому краю.

До этого в столичном районе Измайлово в припаркованном автомобиле такси обнаружили тела 26-летнего водителя и 23-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти.

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