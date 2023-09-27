Тела двух человек обнаружили в припаркованной машине такси в Измайлове

Фото: телеграм-канл "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В столичном районе Измайлово в припаркованном автомобиле такси обнаружили тела двух человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Ночью <...> на заднем сиденье обнаружены тела 26-летнего водителя такси и 23-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Отмечается, что их через стекло увидел брат погибшего мужчины, после чего тот обратился в правоохранительные органы.

Для установления причин смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Установление обстоятельств случившегося контролирует прокуратура.

Ранее в городе Березовский Свердловской области обнаружили тела известного психиатра Николая Макроцкого и его взрослого сына-инвалида. Причем следов огнестрельных или ножевых ранений правоохранители не нашли.

