27 сентября, 09:00Происшествия
Тела двух человек обнаружили в припаркованной машине такси в Измайлове
Фото: телеграм-канл "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
В столичном районе Измайлово в припаркованном автомобиле такси обнаружили тела двух человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Ночью <...> на заднем сиденье обнаружены тела 26-летнего водителя такси и 23-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении.
Отмечается, что их через стекло увидел брат погибшего мужчины, после чего тот обратился в правоохранительные органы.
Для установления причин смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Установление обстоятельств случившегося контролирует прокуратура.
Ранее в городе Березовский Свердловской области обнаружили тела известного психиатра Николая Макроцкого и его взрослого сына-инвалида. Причем следов огнестрельных или ножевых ранений правоохранители не нашли.
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