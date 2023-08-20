Тело участницы шоу "Пацанки" обнаружили в Рязани – СМИ

Фото: vk.com/Юлия Михайлова

Тело участницы седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлии Михайловой обнаружили возле жилого дома в Рязани. Об этом сообщает издание YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Я услышал сильный хлопок, и на какой-то машине сработала сигнализация. Я выглянул в окно и увидел тело, лежащее на земле", – рассказал порталу очевидец произошедшего.

По словам собеседника издания, девушка скончалась до приезда скорой помощи. Обстоятельства случившегося уточняются.

До этого неизвестные избили победительницу второго сезона реалити-шоу "Пацанки" Татьяну Бурую в центре Москвы. Вместе с девушкой также находились ее друзья – тату-модель Яна Еременко и Антон Ручкин. У Бурой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягкий тканей головы.

Ранее стало известно, что французский журналист Жерар Леклер и дочь экс-главы Сената Франции Рене Монори Мишель разбились во время авиаперелета. В правоохранительных органах добавили, что поиски были на время приостановлены из-за сильного течения, они начнутся вновь после улучшения условий. Детали ЧП возникнут по ходу расследования, которое начала прокуратура.

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