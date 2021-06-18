Победительницу шоу "Пацанки" избили в центре Москвы

18 июня, 22:48
Фото: vk.com/Tatyana Pavlovna
Неизвестные избили победительницу второго сезона реалити-шоу "Пацанки" Татьяну Бурую в центре Москвы. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Неизвестные на 1-й Миусской улице в районе дома 20, строение 2, избили победительницу шоу "Пацанки" Татьяну Бурую. В результате происшествия девушка была госпитализирована в ГКБ имени Боткина. Полиция по данному факту проводит проверку", – отметили в полиции.
Пострадавшая рассказала, что нападение произошло 12 июня. Вместе с девушкой также находились ее друзья – тату-модель Яна Еременко и Антон Ручкин. У Бурой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягкий тканей головы.
При этом у Еременко были такие же травмы, а Ручкин получил растяжение связок и ушибы.
Ранее правоохранители в Сочи зарегистрировали факт нападения на экс-солиста группы "Лесоповал" Руслана Казанцева и организовали проверку. В ведомстве уточнили, что в настоящее время пострадавший находится в медучреждении.
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