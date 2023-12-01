Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия еще на день – СМИ

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Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС договорились о продлении перемирия на восьмой день. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на египетские официальные лица.

Уточняется, что в рамках договоренностей будут освобождены еще 10 заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа. В основном это будут женщины и дети.

В ночь на 1 декабря стало известно, что представители Красного Креста передали Египту 6 освобожденных из сектора Газа израильских заложников. В ответ на это Израиль освободил седьмую группу палестинских заключенных, в которую вошли 30 человек.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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