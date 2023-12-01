В армии Израиля заявили, что ХАМАС освободил еще 6 заложников из сектора Газа

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Представители Красного Креста передали Египту 6 освобожденных из сектора Газа израильских заложников. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

В данный момент группа освобожденных заложников направляется на КПП "Керем-Шалом", где их передадут сотрудникам службы безопасности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия признательна руководству ХАМАС за освобождение двух российских заложников.

До этого в армии Израиля сообщили, что стороны конфликта на Ближнем Востоке решили продлить перемирие в секторе Газа. В свою очередь, представители палестинского движения ХАМАС подтвердили эту информацию.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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