Израиль выразил готовность продлевать перемирие за каждых 10 заложников, отпускаемых ХАМАС

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Израиль готов продлевать действие режима прекращения огня в секторе Газа всякий раз, когда палестинское радикальное движение ХАМАС будет освобождать 10 заложников, сообщил телеканалу CNN советник израильского премьер-министра Марк Регев.

При этом он подчеркнул, что если ХАМАС не выполнит условия соглашения, то боевые действия могут продолжиться. Регев уточнил, что в секторе Газа сейчас находятся не менее 140 заложников.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль вновь приступит к проведению наземной операции в секторе Газа после завершения текущей гуманитарной паузы.

При этом он отметил, что перемирие помогло освободить многих заложников. Так, в ночь на 30 ноября стало известно, что группа из 10 израильских и 4 таиландских заложников, которые были освобождены из сектора Газа, уже находятся в Египте и двигаются в сторону Израиля.

Кроме того, радикальное палестинское движение ХАМАС заявило об освобождении из плена двух граждан РФ по просьбе российских властей. Уточнялось, что они были переданы Красному Кресту.



Еще одна группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в аэропорт Домодедово