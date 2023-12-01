Израиль освободил седьмую группу палестинских заключенных из 30 человек – СМИ

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Израильская сторона освободила седьмую группу палестинских заключенных, в которую вошли 30 человек. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

По информации журналистов, автобус с освобожденными заключенными покинул тюрьму Офер в сопровождении Красного Креста и направляется в город Бейтуния в Палестинской автономии.

Ранее в армии обороны Израиля сообщили, что представители Красного Креста передали Египту 6 освобожденных из сектора Газа израильских заложников.

До этого советник израильского премьер-министра Марк Регев заявил, что Израиль готов продлевать действие режима прекращения огня в секторе Газа всякий раз, когда палестинское радикальное движение ХАМАС будет освобождать 10 заложников.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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