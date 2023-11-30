Теракт в Иерусалиме совершило боевое крыло ХАМАС – движение

Фото: телеграм-канал "Военное обозрение"

ХАМАС сообщило, что двое мужчин, которые организовали теракт в Иерусалиме, являлись членами военного крыла радикального палестинского движения бригад "Аль-Кассам". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

"Сегодня утром они провели диверсионную операцию в поселении Рамот в оккупированном Иерусалиме, приведшую к гибели трех поселенцев и ранению других", – сказано в сообщении.

Также представители ХАМАС уточнили, что произошедшее в Иерусалиме являлось реакцией на различные преступления в секторе Газа, в том числе гибель детей в Дженине.

Теракт произошел 30 ноября на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим. Как уточнил командующий Иерусалимским округом Дорон Тургеман, два стрелка открыли огонь по прохожим из пистолета и винтовки M16. В результате их нейтрализовали два солдата и вооруженный житель.

Число жертв стрельбы достигло трех, еще не менее шести человек получили травмы. В медицинской службе Израиля "Маген Давид Адом" уточнили, что погибшей стала молодая женщина. Еще двух пожилых направили в больницу в тяжелом состоянии, там они скончались.

По данным СМИ, первой погибшей было 16 лет. Позже МИД Израиля уточнил, что девушке было 24 года. Также в прессе сообщили, что второй погибшей стала 73-летняя женщина. Спустя время появилась информация о третьей погибшей.



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