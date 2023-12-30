Катар сообщил Израилю, что ХАМАС готов к переговорам об освобождении пленных – СМИ

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Катар сообщил Израилю о принципиальном согласии палестинского движения ХАМАС на возобновление переговоров об освобождении пленных в обмен на долгосрочную паузу в боевых действиях. Об этом сообщает газета Times of Israel.

"Катарские посредники сообщили Израилю, что ХАМАС в принципе согласен возобновить переговоры по дальнейшему освобождению заложников, <…>, в обмен на режим прекращения огня в секторе Газа, который будет длиться несколько недель", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что речь идет об освобождении около 40 человек, среди которых женщины, мужчины старше 60 лет и больные, в обмен на прекращение огня со стороны израильской армии на 1 или 2 недели и освобождение части палестинских заключенных из израильских тюрем.

Уточняется, что израильская сторона с настороженностью отреагировала на это сообщение. Власти Израиля отметили, что в ближайшее время станет понятно, насколько серьезно предложение ХАМАС.

Ранее руководитель израильского Моссада Давид Барнеа выступил с похожей идеей – начать недельное перемирие с ХАМАС для освобождения порядка 40 заложников.

При этом тогда палестинские боевики не приняли это предложение. В прессе со ссылкой на египетских чиновников сообщали, что отказ ХАМАС был озвучен, чтобы вынудить Израиль пойти на более серьезные уступки.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей и военных. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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