Число погибших в секторе Газа с 7 октября превысило 22 тысяч

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Число погибших в секторе Газа в результате израильских атак достигло 22 185, ранения получили более 57 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минздрава палестинского анклава.

Отмечается, что за последние сутки погибли 207 человек, еще 338 получили ранения.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще несколько месяцев. По его словам, завершение наземной операции, проводимой в секторе Газа, будет тогда, когда армия обороны Израиля достигнет всех целей и ликвидирует радикальное палестинское движения ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ