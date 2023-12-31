Число погибших от ударов Израиля по сектору Газа превысило 21,8 тыс человек

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Количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 21 822 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения Палестины.

Также в ведомстве сообщили, что во время обстрелов анклава пострадал 56 451 человек.

Ранее Катар сообщил Израилю о принципиальном согласии палестинского движения ХАМАС на возобновление переговоров об освобождении пленных в обмен на долгосрочную паузу в боевых действиях. Уточнялось, что речь идет об освобождении около 40 человек, среди которых женщины, мужчины старше 60 лет и больные.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Военнослужащие ЦАХАЛ в ответ на это начали операцию "Железные мечи".



Путин и Эрдоган указали на неприемлемость ударов по жилым кварталам в секторе Газа