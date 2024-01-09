США ожидают, что операция Израиля в Газе завершится в ближайшие недели – СМИ

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США полагают, что противостояние в секторе Газа закончится за несколько недель. Об этом сообщает телеканал NBC News.

На телеканале сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен, который с 5 января проводит свою четвертую с октября поездку на Ближний Восток, призовет власти Израиля завершить военную кампанию как можно скорее для сохранения жизней гражданских в Газе.

"Блинкен, как ожидается, сообщит израильской стороне в ходе бесед на этой неделе, что ей надо завершать свою военную кампанию как можно скорее и лучше выбирать цели, чтобы сократить жертвы среди гражданского населения", – указано в сообщении.

3 января стало известно, что палестинская радикальная группировка ХАМАС сообщила посредникам, участвующим в контактах с Израилем, о прекращении любых переговоров по освобождению заложников или перемирию после убийства в Бейруте члена ХАМАС Салеха аль-Арури, а также нескольких его соратников.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей и военных. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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