Глава канцелярии лидера Ирана Гольпайегани пообещал скорый ответ Израилю на убийство Хании

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Иран в скором времени ответит израильской стороне на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил руководитель канцелярии верховного лидера республики аятоллы Али Хаменеи Мохаммад Мохаммади Гольпайегани, передает агентство IRNA.

"Ожидается, что ответ на этот шаг сионистского режима (имеется в виду Израиля. – Прим. ред.) будет дан в скором времени", – заявил он.

Гольпайегани также указал на двойные стандарты правозащитников, которые молчат, "когда 41 тысяча палестинцев в секторе Газа, большая часть которых женщины и дети, убиты жестоким сионистским режимом".

Хания погиб в результате удара снарядом малой дальности с боеголовкой. Как уточнили ВС Ирана, операция по убийству политика была разработана и осуществлена Израилем при поддержке Штатов. В ответ на это верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю.

После гибели Хании новым руководителем политбюро палестинского радикального движения стал глава ХАМАС в Газе Яхья Синвар.

