Глава Палестины Аббас проведет переговоры с Эрдоганом в Анкаре

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMED HOSSAM

Глава Палестины Махмуд Аббас прибудет с рабочим визитом в Анкару 18 сентября, где проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на график президента Турции.

Уточняется, что Эрдоган поприветствует Аббаса на официальной церемонии в президентском комплексе, после чего они приступят к двусторонней встрече. Затем президент Турции объявит ужин в честь Аббаса.

Ранее стало известно, что власти Великобритании намерены признать Палестину в предстоящие выходные, после окончания визита американского лидера Дональда Трампа. Ожидается, что соответствующее решение объявит британский премьер-министр Кир Стармер.

При этом в ночь на 16 сентября началось наступление войск Израиля на Газу. Всего за 20 минут военные ЦАХАЛ нанесли 37 ударов.

В результате обстрелов Израиля территории сектора Газа погибли более 60 человек. С 11 августа были частично или полностью разрушены более 3,5 тысячи зданий, а также порядка 13 тысяч палаток для перемещенных лиц.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац угрожал уничтожить сектор Газа и движение ХАМАС, если условия израильской стороны по прекращению огня, в том числе по освобождению заложников и сдаче вооружения, не будут приняты.