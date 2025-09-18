Глава Сирии заявил о возможных результатах переговоров с Израилем в ближайшие дни

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED BADRA

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа сообщил, что переговоры с Израилем по вопросам безопасности могут привести к определенным результатам уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Сирии.

Аш-Шараа добавил, что в случае успеха договоренностей сирийская сторона перейдет и к другим соглашениям.

Израиль 16 июля нанес удары по району президентского дворца в Дамаске, а также по городу Дераа. В результате погибли три человека, еще 34 получили травмы.

Аш-Шараа заявлял, что сирийский народ не боится войны и готов сражаться, если его достоинству будут угрожать.

Спустя три дня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент переходного периода Сирии согласились на прекращение огня при поддержке госсекретаря США Марко Рубио.