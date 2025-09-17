Times: Британия намерена признать Палестину по окончании визита Трампа

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Власти Великобритании намерены признать Палестину уже в предстоящие выходные, после окончания визита американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Times.

Соответствующее решение объявит премьер-министр Британии Кир Стармер. Автор статьи напоминает, что США категорически против этого шага. В частности, Трамп отмечал, что признание Палестины будет равносильно поощрению движения ХАМАС.

Первым о планах признать Палестину заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что это необходимо для прекращения войны в секторе Газа и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение Макрона, заявив, что тем самым французский лидер поощряет террор и грозит созданием "очередного иранского марионеточного государства".

Позже о своем желании признать независимое палестинское государство также заявили Канада, Австралия и Бельгия. Дипломаты этих стран подчеркивали необходимость политического, а не военного решения ситуации в секторе Газа.