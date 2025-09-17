Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 23:19

Политика
Главная / Новости /

Times: Британия намерена признать Палестину по окончании визита Трампа

Британия может признать Палестину после окончания визита Трампа

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Власти Великобритании намерены признать Палестину уже в предстоящие выходные, после окончания визита американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Times.

Соответствующее решение объявит премьер-министр Британии Кир Стармер. Автор статьи напоминает, что США категорически против этого шага. В частности, Трамп отмечал, что признание Палестины будет равносильно поощрению движения ХАМАС.

Первым о планах признать Палестину заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что это необходимо для прекращения войны в секторе Газа и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение Макрона, заявив, что тем самым французский лидер поощряет террор и грозит созданием "очередного иранского марионеточного государства".

Позже о своем желании признать независимое палестинское государство также заявили Канада, Австралия и Бельгия. Дипломаты этих стран подчеркивали необходимость политического, а не военного решения ситуации в секторе Газа.

Новости мира: Израиль начал наступление на Газу

Читайте также


Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика