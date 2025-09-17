Times: Британия намерена признать Палестину по окончании визита Трампа

17 сентября, 23:19Политика
Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci
Власти Великобритании намерены признать Палестину уже в предстоящие выходные, после окончания визита американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Times.
Соответствующее решение объявит премьер-министр Британии Кир Стармер. Автор статьи напоминает, что США категорически против этого шага. В частности, Трамп отмечал, что признание Палестины будет равносильно поощрению движения ХАМАС.
Первым о планах признать Палестину заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что это необходимо для прекращения войны в секторе Газа и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение Макрона, заявив, что тем самым французский лидер поощряет террор и грозит созданием "очередного иранского марионеточного государства".
Позже о своем желании признать независимое палестинское государство также заявили Канада, Австралия и Бельгия. Дипломаты этих стран подчеркивали необходимость политического, а не военного решения ситуации в секторе Газа.
Новости мира: Израиль начал наступление на Газу