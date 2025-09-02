Макрон: Франция и Саудовская Аравия возглавят конференцию по признанию Палестины

Фото: AP Photo/Manon Cruz

Франция и Саудовская Аравия возглавят в сентябре Международную конференцию по палестинско-израильскому урегулированию Генассамблеи ООН и поднимут тему признания независимой Палестины. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в соцсети X.

По его словам, цель данной инициативы – создать максимально широкую международную поддержку двугосударственного решения конфликта. Макрон отметил, что признание Палестины – это единственный способ "удовлетворить законные чаяния как израильтян, так и палестинцев".

Также он подчеркнул, что любые наступления, попытки аннексии или насильственного перемещения населения Палестины не сведут на нет тот импульс, который Франция и Саудовская Аравия задали инициативе признания палестинского государства.

Одним из первых европейских лидеров, которые заявили о планах признать Палестину, стал Макрон. Он подчеркнул, что это необходимо для прекращения войны в секторе Газа и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.

Позже о своем желании признать независимое палестинское государство заявили Канада и Австралия. Также к инициативе присоединилась Бельгия. Дипломаты этих стран подчеркивали необходимость политического, а не военного решения ситуации в секторе Газа.