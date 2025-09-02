Бельгия признает Палестину на предстоящей сессии Генассамблеи ООН

Фото: AP Photo/Francisco Seco

Бельгия планирует признать Палестину на предстоящей сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево в соцсети X.

Дипломат подчеркнул, что Бельгия признает палестинское государство в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии. При этом в отношении Израиля будут введены санкции со стороны Брюсселя.

Первым о планах признать Палестину заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что это необходимо для прекращения войны в секторе Газа и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.

Позже о своем желании признать независимое палестинское государство заявили Канада и Австралия. Дипломаты этих стран подчеркивали необходимость политического, а не военного решения ситуации в секторе Газа.