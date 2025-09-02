Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 05:08

Политика

Бельгия признает Палестину на предстоящей сессии Генассамблеи ООН

Фото: AP Photo/Francisco Seco

Бельгия планирует признать Палестину на предстоящей сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево в соцсети X.

Дипломат подчеркнул, что Бельгия признает палестинское государство в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии. При этом в отношении Израиля будут введены санкции со стороны Брюсселя.

Первым о планах признать Палестину заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что это необходимо для прекращения войны в секторе Газа и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.

Позже о своем желании признать независимое палестинское государство заявили Канада и Австралия. Дипломаты этих стран подчеркивали необходимость политического, а не военного решения ситуации в секторе Газа.

Читайте также


Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика