Движение ХАМАС заявило о намерении передать тело еще одного израильского заложника

Фото: ТАСС/AP/Leo Correa

Палестинское движение ХАМАС передаст тело еще одного заложника сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом говорится в заявлении военного крыла движения – группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" в телеграм-канале.

"В рамках сделки об обмене (израильских заложников на палестинских заключенных. – Прим. ред.) мы решили передать тело еще одного израильского заложника", – говорится в сообщении.

При этом имя пленника не разглашается, место его передачи также неизвестно.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. Члены группировки пообещали освободить всех заложников, а Израиль – вывести свои войска на согласованную линию.

Как отмечал президент США Дональд Трамп, конфликт в секторе Газа завершен. По его словам, новая администрация в секторе Газа приступит к работе очень быстро.

Утром 13 октября ХАМАС передал Красному Кресту первую группу израильских заложников, она состояла из 7 человек. Позже Красный Крест встретил вторую группу пленников.

Таким образом, в рамках первой фазы мирного соглашения движение освободило 20 заложников. В их числе был уроженец Донбасса Максим Харкин. В рамках соглашения ХАМАС направил израильской стороне всех живых заложников. Также были переданы останки погибших.