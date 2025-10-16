00:22Политика
Израиль получил останки еще двух заложников в Газе
Фото: ТАСС/AP/Leo Correa
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила два гроба с телами заложников из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В данный момент военнослужащие везут останки в Израиль. После этого тела будут доставлены в Национальный центр судебной медицины для проведения процедуры идентификации.
Ранее палестинское движение ХАМАС в рамках первого этапа мирного урегулирования конфликта в Газе передало Израилю тела четырех погибших заложников. Кроме того, группировка освободила израильских заложников, которые были доставлены на родину.
Отмечалось, что у ХАМАС больше нет живых заложников из Израиля. При этом передача тел погибших будет продолжаться.
