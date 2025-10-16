Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:22

Политика

Израиль получил останки еще двух заложников в Газе

Фото: ТАСС/AP/Leo Correa

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила два гроба с телами заложников из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В данный момент военнослужащие везут останки в Израиль. После этого тела будут доставлены в Национальный центр судебной медицины для проведения процедуры идентификации.

Ранее палестинское движение ХАМАС в рамках первого этапа мирного урегулирования конфликта в Газе передало Израилю тела четырех погибших заложников. Кроме того, группировка освободила израильских заложников, которые были доставлены на родину.

Отмечалось, что у ХАМАС больше нет живых заложников из Израиля. При этом передача тел погибших будет продолжаться.

В Египте начался "саммит мира" по случаю прекращения огня в Газе

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика