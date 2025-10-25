Форма поиска по сайту

25 октября, 21:05

Политика

Израильская армия заявила о нанесении точечного удара по центру сектора Газа

Фото: AP Photo/Leo Correa

Армия Израиля нанесла удар по центральной части сектора Газа, сообщили в армейской пресс-службе.

В заявлении отмечено, что удар носил точечный характер. Его целью была ликвидация вооруженного палестинского радикала из движения "Исламский джихад" в районе лагеря беженцев Нусейрат.

По данным израильской стороны, он планировал совершить атаку против войск Армии обороны Израиля в ближайшее время.

Ранее Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. Члены группировки пообещали освободить всех заложников, а Израиль – вывести свои войска на согласованную линию.

Однако после объявления о мирном соглашении израильские военные продолжили удары по Газе, а служба гражданской обороны города зафиксировала многочисленные взрывы. В Армии обороны Израиля заявляли, что удар был нанесен по группе палестинских радикалов, которые представляли угрозу для войск ЦАХАЛ.

политиказа рубежом

