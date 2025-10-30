30 октября, 16:34Политика
Движение ХАМАС заявило о передаче Израилю тел еще двух заложников
Фото: ТАСС/AP/Francisco Seco
Военное крыло палестинского движения ХАМАС Аль-Кассам заявило, что передаст Израилю тела еще двух заложников, передает РИА Новости.
В заявлении добавили, что тела передают в рамках сделки по обмену бригады Аль-Кассам.
Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана в начале октября. Радикалы должны были освободить всех заложников, а израильская сторона – вывести свои войска на согласованную линию.
Утром 13 октября ХАМАС передал Красному Кресту первую группу израильских заложников, она состояла из 7 человек. Позже Красный Крест встретил вторую группу пленников.
Таким образом, в рамках первой фазы движение освободило 20 человек. По соглашению ХАМАС направил израильской стороне всех живых заложников. Также были переданы останки погибших.
