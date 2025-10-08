Активистка Грета Тунберг заявила, что пережила пытки в израильской тюрьме

Фото: ТАСС/EPA/CAISA RASMUSSEN

Шведская активистка Грета Тунберг на пресс-конференции в Стокгольме заявила, что она и другие участники флотилии с гуманитарной помощью, направлявшейся в сектор Газа, подвергались пыткам в израильской тюрьме после задержания, передает Reuters.

Активистка не стала рассказывать подробности пыток, добавив лишь, что ей не давали чистой воды, а другим задержанным не предоставляли необходимые лекарства. Тем не менее, по словам Тунберг, данный опыт "блекнет" по сравнению с тем, что ежедневно переживают люди в Газе.

В начале октября израильские ВМС перехватили несколько судов гуманитарной флотилии "Сумуд", которые направлялись в Газу. Среди пассажиров была Тунберг.

Представители флотилии рассказали, что их суда находились приблизительно в 75 морских милях от побережья сектора Газа, когда на радаре появились более 20 неустановленных кораблей. Затем контакт с флотилией был потерян.

Всех задержанных перенаправили в израильский порт. В Тель-Авиве подчеркнули, что активисты находились в безопасности, их жизням и здоровью ничего не угрожало. После этого израильская сторона депортировала всех задержанных в Европу.