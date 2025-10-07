Трамп назвал сумасшедшей активистку Тунберг

Фото: ТАСС/AP/Petros Giannakouris

Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг "злой и сумасшедшей", подчеркнув, что ее больше не волнуют проблемы защиты окружающей среды. Так он прокомментировал вопрос журналистов про депортацию активистки из Израиля.

"Она больше не занимается окружающей средой. Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу", – заявил Трамп, которого цитирует ТАСС.

В июне этого года военнослужащие Израиля задержали судно "Мадлин" с пропалестинскими активистами на борту, среди которых была Тунберг. При этом корабль был перехвачен в международных водах.

Тогда активистка обвинила Израиль в своем похищении. Она призвала членов своей семьи и друзей надавить на шведское правительство, чтобы ее и других волонтеров поскорее освободили.

В начале октября ВМС Израиля перехватили еще несколько судов гуманитарной флотилии "Сумуд", направлявшихся в сектор Газа. Среди пассажиров вновь оказалась Тунберг. Задержанные были переправлены в израильский порт.