ВМС Израиля вновь перехватили гуманитарное судно с Гретой Тунберг на борту

Фото: 123RF/livoeian

ВМС Израиля перехватили несколько судов гуманитарной флотилии "Сумуд", направлявшихся в сектор Газа. Среди пассажиров оказалась шведская правозащитница Грета Тунберг. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

Задержанные пассажиры были переправлены в израильский порт. По заявлениям израильской стороны, все они находятся в безопасности, их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Представители флотилии сообщили, что их суда находились приблизительно в 75 морских милях от побережья сектора Газа, когда на радаре появились свыше двадцати неустановленных кораблей, находившихся в трех морских милях. После чего контакт с флотилией был потерян.

В июне 2025 года военнослужащие Израиля задержали судно "Мадлин" с пропалестинскими активистами на борту, среди которых также оказалась Грета Тунберг. При этом корабль был перехвачен в международных водах. Всем находящимся на его борту приказали выключить мобильные телефоны, после этого связь с пассажирами и экипажем пропала.

Тогда Тунберг обвинила Израиль в своем похищении. Она призвала членов своей семьи, товарищей и друзей надавить на шведское правительство, чтобы ее и других волонтеров поскорее освободили.