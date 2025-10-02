02 октября, 14:30Политика
МИД Израиля заявил о завершении "провокации" с флотилией "Сумуд"
МИД Израиля заявил, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа флотилией "Сумуд" завершена.
"Ни одной из яхт <...> не удалось войти в зону активных боевых действий или прорвать законную морскую блокаду", – цитирует дипведомство РИА Новости.
В МИД уточнили, что все пассажиры живы и направляются в Израиль, откуда будут депортированы в Европу.
Ранее израильские ВМС перехватили несколько судов гуманитарной флотилии "Сумуд", которые направлялись в Газу. Среди пассажиров была шведская правозащитница Грета Тунберг.
Представители флотилии рассказали, что их суда находились приблизительно в 75 морских милях от побережья сектора Газа, когда на радаре появились более 20 неустановленных кораблей. Затем контакт с флотилией был потерян.
После инцидента президент Колумбии Густаво Петро денонсировал торговое соглашение с Израилем и приказал выслать израильскую дипмиссию из страны. По его словам, среди задержанных пассажиров кораблей были две гражданки Колумбии, оказывавшие гумпомощь Палестине.
Произошедшее Петро назвал "очередным международным преступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху".
