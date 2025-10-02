МИД Израиля заявил о завершении "провокации" с флотилией "Сумуд"

Фото: depositphotos/dnaveh

МИД Израиля заявил, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа флотилией "Сумуд" завершена.

"Ни одной из яхт <...> не удалось войти в зону активных боевых действий или прорвать законную морскую блокаду", – цитирует дипведомство РИА Новости.

В МИД уточнили, что все пассажиры живы и направляются в Израиль, откуда будут депортированы в Европу.

Ранее израильские ВМС перехватили несколько судов гуманитарной флотилии "Сумуд", которые направлялись в Газу. Среди пассажиров была шведская правозащитница Грета Тунберг.

Представители флотилии рассказали, что их суда находились приблизительно в 75 морских милях от побережья сектора Газа, когда на радаре появились более 20 неустановленных кораблей. Затем контакт с флотилией был потерян.

После инцидента президент Колумбии Густаво Петро денонсировал торговое соглашение с Израилем и приказал выслать израильскую дипмиссию из страны. По его словам, среди задержанных пассажиров кораблей были две гражданки Колумбии, оказывавшие гумпомощь Палестине.

Произошедшее Петро назвал "очередным международным преступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху".