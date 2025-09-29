12-й канал: Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар в Дохе

Фото: 123RF/romayanu

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения главе правительства и министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани за нарушение суверенитета страны во время удара в Дохе. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник.

Журналисты отмечают, что Нетаньяху позвонил катарскому коллеге из Белого дома в присутствии президента США Дональда Трампа. В ходе разговора он также выразил сожаление в связи с гибелью сотрудника службы безопасности Катара.

Израиль атаковал Доху 9 сентября. По данным палестинского движения ХАМАС, погибли 6 человек, среди них не было членов переговорной делегации.

Совет безопасности ООН осудил произошедшее. Члены Совбеза выразили глубокое сожаление в связи с гибелью людей, а также заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Катара.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что израильские удары по Катару будут иметь серьезные последствия для региона. Москва призвала Тель-Авив отказаться от безрассудных агрессивных действий.