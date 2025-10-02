Колумбия разорвала торговое соглашение с Израилем из-за ареста гуманитарного судна

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Колумбии Густаво Петро денонсировал торговое соглашение с Израилем и приказал выслать израильскую дипломатическую миссию из страны, после того как израильские военные перехватили в международных водах суда гуманитарной флотилии "Сумуд". Об этом колумбийский лидер сообщил на своей странице в соцсети X.

По словам Петро, среди задержанных пассажиров кораблей оказались две гражданки Колумбии, которые оказывали гуманитарную помощь Палестине. Он назвал произошедшее "очередным международным преступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху".

Ранее стало известно, что ВМС Израиля задержали несколько судов гуманитарной флотилии "Сумуд", направлявшихся в сектор Газа. Представители флотилии сообщили, что их суда находились приблизительно в 75 морских милях от побережья сектора Газа, когда на радаре появились свыше двадцати неустановленных кораблей.

Среди задержанных также оказалась шведская правозащитница Грета Тунберг. По заявлениям израильской стороны, пассажиры находятся в безопасности, их жизням и здоровью ничего не угрожает.