Россиянам рассказали, где можно недорого отдохнуть в августе

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Ассоциация туроператоров составила список стран, где в августе можно недорого отдохнуть. Об этом сообщает газета "Известия".
По информации туроператоров, самой дешевой для отдыха россиян в августе является Абхазия. Тур на неделю в этой стране с перелетом через Сочи обойдется в 15 тысяч рублей на одного человека за двухзвездочный отель без питания.
Также самыми популярными и недорогими остаются Турция и Греция. Недельный отпуск в этих странах можно провести за 20–25 тысяч рублей на двоих.
В АТОР отметили, что пожары в Турции не представляют опасности для путешественников, а брони из-за этого не отменяются. Аналогичная ситуация и в Греции.
Кроме того, недорого можно съездить на Кипр или в Хорватию. Поездка туда может обойтись в 34–36 тысяч рублей за трехзвездочный отель.
Ранее сообщалось, что туроператоры сократили с 44 до 7 миллиардов рублей объем долгов перед туристами, которые в прошлом году не смогли попасть за границу из-за пандемии. До конца года они вернут путешественникам еще 3 миллиарда рублей.
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