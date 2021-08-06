Прокуратура начала проверку после того, как в Шереметьево лифт зажал ребенка

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента в аэропорту Шереметьево, где госпитализировали малолетнего мальчика после того, как его зажало дверями лифта. ​

Инцидент произошел 5 августа в терминале D аэропорта Шереметьево. В медпункт воздушной гавани обратилась женщина с ребенком 2015 года, который по неосторожности получил в лифте травму руки.

Ему оказали первичную медицинскую помощь, после чего на скорой помощи направили в больницу в Красногорске. Позже специалисты аэропорта осмотрели лифт и не выявили проблем в его работе.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен при наличии соответствующих оснований, заключили в ММТП.

Кроме того, собственную проверку инициировал Следственный комитет. По данным ведомства, мальчик получил ушиб предплечья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.