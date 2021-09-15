Пассажирский самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в Петербурге

15 сентября, 23:12
Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Пассажирский самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 15 сентября, со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру сообщает РИА Новости.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета <...> в аэропорту Пулково", – говорится в сообщении.
Известно, что рейс следовал по маршруту Анталья – Санкт-Петербург.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей петербургским аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы", перед аварийной посадкой экипаж доложил о неисправности одного из двигателей.
"Во время полета экипаж доложил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании "Россия", находясь в воздухе, подал сигнал бедствия. По предварительным данным, у лайнера сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Позднее SuperJet 100 совершил штатную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.
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