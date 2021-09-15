Пассажирский самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в Петербурге

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Пассажирский самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 15 сентября, со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру сообщает РИА Новости.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета <...> в аэропорту Пулково", – говорится в сообщении.

Известно, что рейс следовал по маршруту Анталья – Санкт-Петербург.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей петербургским аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы", перед аварийной посадкой экипаж доложил о неисправности одного из двигателей.

"Во время полета экипаж доложил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании "Россия", находясь в воздухе, подал сигнал бедствия. По предварительным данным, у лайнера сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Позднее SuperJet 100 совершил штатную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.